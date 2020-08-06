В Крыму снизился уровень смертности населения

За шесть месяцев 2020 года в Крыму, сообщает «Российская газета» , показатели смертности снизились на 3,2 процента по сравнению с аналогичными в 2019 году. По словам вице-премьера Совета министров — министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, смертность стала меньше практически ото всех самых распространенных причин — от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, патологий органов дыхания и туберкулеза. Как уточнил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов, показатель смертности на 1000 человек населения за январь-июнь 2020 года составляет сейчас 14,36.

Основные причины смертности — от болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, воздействия внешней среды, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза, — рассказал министр. — За последние пять лет отмечается снижение смертности от всех причин на 8,5 процента, младенческой смертности на 27 процентов, от болезней системы кровообращения на 21,3, от туберкулеза на 45,1, от дорожно-транспортных происшествий — на 31,4 процента.

В то же время, по оценке Крымстата, численность постоянного населения Республики Крым на 1 июня 2020 года составила 1912,1 тысячи человек. За январь-май 2020 года в республике родилось 7253 человека, а умерло 11425. Таким образом, естественная убыль составила 4172 человека, и перекрыть ее не смогло даже положительное миграционное сальдо — 3653 человека.