В Крыму снизился уровень смертности населения

За шесть месяцев 2020 года в Крыму, сообщает
Основные причины смертности — от болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, воздействия внешней среды, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза, — рассказал министр. — За последние пять лет отмечается снижение смертности от всех причин на 8,5 процента, младенческой смертности на 27 процентов, от болезней системы кровообращения на 21,3, от туберкулеза на 45,1, от дорожно-транспортных происшествий — на 31,4 процента.
В то же время, по оценке Крымстата, численность постоянного населения Республики Крым на 1 июня 2020 года составила 1912,1 тысячи человек. За январь-май 2020 года в республике родилось 7253 человека, а умерло 11425. Таким образом, естественная убыль составила 4172 человека, и перекрыть ее не смогло даже положительное миграционное сальдо — 3653 человека.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..