В Крыму снизился уровень воды в водохранилищах. Из-за жары

Уровень воды в водохранилищах естественного стока в Республике Крым снизился из-за недостатка осадков и жары, когда температура воздуха достигала плюс 40 градусов, сообщается на

11 июня в Госкомитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз) сообщали ТАСС, что запасы в водохранилищах позволят обеспечивать население региона питьевой водой более одного года.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу августа составил 141,93 млн куб. м, что на 15,92 млн куб. м меньше, чем месяц назад, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле в Крыму преобладали тропические воздушные массы, поэтому наблюдалась очень сухая и жаркая погода. Местами дневные температуры воздуха достигали 40 градусов, а средняя температура воздуха была на выше многолетней нормы.

Выпавшие осадки носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории. Так, в бассейнах рек северного предгорья их выпало 4-30% нормы, в бассейнах рек Южного берега Крыма 41-54%, а в горах Крыма от 79% до 115% нормы. Отмечается, что из-за длительного отсутствия стокообразующих осадков на крымских реках рано установилась летняя межень, река Альма, выше Партизанского водохранилища, пересохла. Значительно истощились запасы карстовых вод, в течение месяца происходило постепенное понижение уровней воды.

О водоснабжении Крыма

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и 8 наливных, заполняемых из системы Северо-Крымского канала, общим объемом 145,35 млн куб. м.

источник: ТАСС