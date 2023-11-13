В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер и проливные дожди

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 13-14 ноября.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 13 ноября, ночью и утром 14 ноября в южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что в такую погоду возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

исключить выход в горно-лесную местность;

воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;

водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «01 или 101» — с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.