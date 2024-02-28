В Крыму снова открывается «Школа экскурсоводов»

В Крыму начался приём заявок на образовательные курсы «Школа экскурсоводов». Программу реализует центр «Мой бизнес» при поддержке минкурортов и минэкономразвития РК. Обучение проводится бесплатно. Все выпускники получат диплом государственного образца.

Как сообщает Туристический портал Крыма, новый образовательный поток «Школы экскурсоводов» стартует 8 апреля. Обучение будет проходить три месяца. Стать студентами могут те, кто ещё не участвовал в проекте: физические лица, представители малого и среднего бизнеса, самозанятые. Для зачисления нужно подать предварительную заявку. Форма для заполнения – здесь.

Студенты «Школы экскурсоводов» изучат историю, культуру и гастрономию Крыма, освоят навыки эффективного проведения туров и взаимодействия с группой, научатся организовывать экскурсии с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп. Обучение будет проходить в очно-заочном формате. Выпускники получат дипломы государственного образца, — говорится в публикации.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (800) 500-38-59.

Образовательные курсы «Школы экскурсоводов» стартовали в Крыму в 2022 году. Проект реализует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

С 2022 по 2023 годы обучение в «Школе экскурсоводов» прошли 190 человек. Впоследствии её выпускниками и при их участии были созданы Крымское бюро путешествий и экскурсий и Межрегиональная ассоциация развития агропромышленного туризма (МАРАТ). Также в 2023 году «Школа экскурсоводов» удостоилась федеральной премии «Мой бизнес» в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность».