В Крыму снова строят Бахчисарайский психоневрологический интернат
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:53 02.12.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл выездной осмотр строительной площадки Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест. Он сообщил, что реализация проекта была приостановлена из-за недобросовестного исполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

После расторжения контрактов и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы на объекте будут возобновлены, — заявил Гоцанюк.

По словам Председателя Правительства, совместно с потенциальной новой подрядной организацией была проведена оценка текущего состояния стройплощадки. Строительная готовность объекта составляет порядка 70%.

Детский сад, водовод и дороги - ключевые стройки Евпатории

В настоящее время завершена актуализация сметной документации и подготовка ее для направления в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» для определения достоверности сметной стоимости.

За последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест. Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната станет третьим значимым объектом в данном направлении.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

