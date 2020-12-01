В Крыму собираются достроить 17 детских садов, по которым ранее были расторгнуты контракты

Строительство 17 детских садов, по которым из-за нарушений ранее были разорваны контракты с подрядчиками и возбуждались уголовные дела, завершат в 2022 году в Крыму. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

На основании возбужденных уголовных дел и судебных процессов, которые сегодня заказчик ведет по всем объектам, нам уже Министерством экономического развития Российской Федерации доведены средства. Сегодня все эти сады обеспечены лимитами финансирования на плановый период 2021-2022 годов. Все эти объекты находятся на корректировке, везде выбраны проектировщики, по части объектов мы уже вышли из экспертизы, по остальным выходим в первом полугодии 2021 года. И все эти 17 детских садов планируем ввести в эксплуатацию в 2022 году, — цитирует Храмова ТАСС .

Он уточнил, что один из 17 детских садов (детский сад «Ягодка» в Белогорском районе) уже достраивают.

У нас по плану только в марте следующего года выход из экспертизы. Но проектировщик вышел раньше. Уже определен поставщик, он уже строится, — рассказал министр.

15 декабря министерство жилищной политики и госстройнадзора РК приступит к итоговой проверке объектов. По словам Храмова, все строящиеся сады в рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году будут введены в эксплуатацию.

На сегодня строительная готовность всех этих детсадов 97%. Проводятся клининговые работы, завершаются работы по благоустройству территории, а также монтаж оборудования. Окончание строительства планируется на 10 декабря, — отметил Михаил Храмов.

Всего на строительство детских садов в Крыму и Севастополе в федеральной целевой программе (ФЦП), рассчитанной до 2024 года, заложено 28,9 млрд. рублей, запланировано строительство 59 объектов. Ранее уже открылись 27 детских садов.