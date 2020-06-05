В Крыму собираются принимать российских туристов с 1 июля

В Крыму намерены с 1 июля разрешить размещение туристов из других регионов России, после согласования с федеральными властями.

Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы, глава республики нас поддержал. Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день, — заявил руководитель министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Пока, с 15 июня порядка 45 санаториев и гостиниц Крыма откроются только для «внутреннего туризма» — жителей полуострова. Станет ли такой отдых популярным?

Я думаю, что после их запуска количество таких объектов будет увеличиваться. Важно начать работать и делать это аккуратно и поэтапно, потому как самое худшее, что может произойти, это повторное закрытие, — отметил Волченко.

Он поблагодарил представителей туристической отрасли Крыма за терпение и выдержку в ситуации, связанной с введёнными из-за пандемии ограничительными мерами, и заверил, что эту стратегически важную отрасль власти Республики без поддержки не оставят.