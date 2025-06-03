В Крыму собирают эфиромасличную розу

Его зона ответственности — поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта » Радуга» селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности.

Владимир Билоус рассказывает, что » Радуга» очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков.

Через три-четыре года наше предприятие надеется собирать розовые лепестки с площади более 30 гектаров, — говорит агроном.

В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все — от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку.

Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!, — смеется женщина.

Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков.