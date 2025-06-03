В Крыму собирают эфиромасличную розу

Мы собираем розу до того момента, пока не очень жарко. Чем жарче становится, тем меньше в цветках эфирного масла, — объясняет журналистам агроном Владимир Билоус.
Его зона ответственности — поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта » Радуга» селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности.
Владимир Билоус рассказывает, что » Радуга» очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков.
Через три-четыре года наше предприятие надеется собирать розовые лепестки с площади более 30 гектаров, — говорит агроном.
В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все — от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку.
Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!, — смеется женщина.
Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков.
Как рассказали в минсельхозе Республики, в Крыму больше всего розовых плантаций — в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы. Благодаря в том числе и государственным субсидиям на выращивание эфироносов, с 2021 года на полуострове заложили 450 новых розовых и лавандовых полей. Еще 38 га эфиромасличных культур появится в этом году. А это значит, что Крым станет еще более цветущим и ароматным.
источник: РИА Новости Крым
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