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В Крыму собирают эфиромасличную розу
фото: РИА Новости Крым

В Крыму собирают эфиромасличную розу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:32 03.06.2025

В Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Ее будут собирать только до середины июня. На работу сборщики выходят рано утром, их рабочий день начинается в пять утра, почти с рассветом, и заканчивается около полудня.

Мы собираем розу до того момента, пока не очень жарко. Чем жарче становится, тем меньше в цветках эфирного масла, — объясняет журналистам агроном Владимир Билоус.

Его зона ответственности — поля розы над Алуштой, в окружении живописных гор. В поселке Розовый плантации заложили еще в 20-х годах прошлого века. И здесь уже более 50 лет выращивают эфиромасличную розу сорта » Радуга» селекции Никитского ботанического сада, она выведена специально для этой местности.

Владимир Билоус рассказывает, что » Радуга» очень хорошо себя показывает, у этого сорта высокое содержание масла. Несколько лет назад этот же сорт высадили еще на ряде участков.

Через три-четыре года наше предприятие надеется собирать розовые лепестки с площади более 30 гектаров, — говорит агроном.

В горячую пору сборки розы в цветущие поля выходят все — от офисных работников эфиромасличного завода до наемных рабочих. Елена Петровна уже который год с радостью приходит сюда на подработку.

Это же не работа, а праздник! В окружении гор, ароматов, на свежем воздухе!, — смеется женщина.

Сергей, наоборот, сосредоточен и молчалив. Он, можно сказать, передовик производства: за день собирает от 70 до 75 килограммов лепестков.

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Вчера собирали на варенье, только лепестки. Сегодня задача — рвать с чашечкой. Только так нужно собирать для эфирного масла», — объясняет он.

Как рассказали в минсельхозе Республики, в Крыму больше всего розовых плантаций — в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы. Благодаря в том числе и государственным субсидиям на выращивание эфироносов, с 2021 года на полуострове заложили 450 новых розовых и лавандовых полей. Еще 38 га эфиромасличных культур появится в этом году. А это значит, что Крым станет еще более цветущим и ароматным.

источник: РИА Новости Крым

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