Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму собирают первый урожай земляники
Новости Республики
В Крыму собирают первый урожай земляники
фото: РИА Новости Крым

В Крыму собирают первый урожай земляники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:33 07.05.2026

Крымские аграрии приступили к сбору первого в 2026 году урожая земляники – в планах получить не менее тысячи тонн к концу сезона. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Традиционно для Крыма сбор земляники в этом году наступил в конце апреля. Сейчас мы находимся в пике этой уборки. Это первый урожай, который убирается в этом году. У нас еще будет несколько волн, все в зависимости от сорта. Либо это ремонтантные, либо это сорта, которые дают два больших урожая – две больших волны, – рассказал он.

Неустойчивая и порой морозная погода «сдвинула» уборку на неделю вперед, но никак не повлияла на качество ягоды – она выращивалась в закрытом грунте и холода ей были не страшны. По информации Кратюка, в этом году ждут увеличения урожая минимум на 5-7% по сравнению с прошлым годом. На предприятии в селе Холмовка Бахчисарайского района землянику выращивают на 8 гектарах, а общая площадь, занятая этой ягодой в Крыму, составляет 21 гектар. В основном на полуострове выращивается клубника (она же земляника садовая) сорта «Клери» – он популярен и в Крыму, и в других регионах России.
Выращиваем мы итальянский сорт «Клери», который в нашей местности показал себя достаточно хорошо. Получается сладкая с кислиночкой, а главное – транспортабельная ягода. На данный момент она нас устраивает. Это сорт раннего созревания, который отлично подошел к нашим климатическим условиям, – объяснил агроном предприятия Василий Лешкевич.

Глава минсельхоза Крыма добавил, что в этом году фермеры начали выращивать новые сорта с улучшенными характеристиками – скоро они тоже появятся на прилавках.

Технология отработана – остается теперь только выбрать сорт, который будет интересен и привлекателен покупателю как видом, так и ценой, – подчеркнул Кратюк.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 115

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.