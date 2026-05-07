В Крыму собирают первый урожай земляники

Крымские аграрии приступили к сбору первого в 2026 году урожая земляники – в планах получить не менее тысячи тонн к концу сезона. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Традиционно для Крыма сбор земляники в этом году наступил в конце апреля. Сейчас мы находимся в пике этой уборки. Это первый урожай, который убирается в этом году. У нас еще будет несколько волн, все в зависимости от сорта. Либо это ремонтантные, либо это сорта, которые дают два больших урожая – две больших волны, – рассказал он.
Выращиваем мы итальянский сорт «Клери», который в нашей местности показал себя достаточно хорошо. Получается сладкая с кислиночкой, а главное – транспортабельная ягода. На данный момент она нас устраивает. Это сорт раннего созревания, который отлично подошел к нашим климатическим условиям, – объяснил агроном предприятия Василий Лешкевич.
Глава минсельхоза Крыма добавил, что в этом году фермеры начали выращивать новые сорта с улучшенными характеристиками – скоро они тоже появятся на прилавках.
Технология отработана – остается теперь только выбрать сорт, который будет интересен и привлекателен покупателю как видом, так и ценой, – подчеркнул Кратюк.
источник: РИА Новости Крым
