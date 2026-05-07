В Крыму собирают первый урожай земляники

Традиционно для Крыма сбор земляники в этом году наступил в конце апреля. Сейчас мы находимся в пике этой уборки. Это первый урожай, который убирается в этом году. У нас еще будет несколько волн, все в зависимости от сорта. Либо это ремонтантные, либо это сорта, которые дают два больших урожая – две больших волны, – рассказал он.

Неустойчивая и порой морозная погода «сдвинула» уборку на неделю вперед, но никак не повлияла на качество ягоды – она выращивалась в закрытом грунте и холода ей были не страшны. По информации Кратюка, в этом году ждут увеличения урожая минимум на 5-7% по сравнению с прошлым годом. На предприятии в селе Холмовка Бахчисарайского района землянику выращивают на 8 гектарах, а общая площадь, занятая этой ягодой в Крыму, составляет 21 гектар. В основном на полуострове выращивается клубника (она же земляника садовая) сорта «Клери» – он популярен и в Крыму, и в других регионах России.