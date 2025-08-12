В Крыму собрали 1 млн 175 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур — без акцента на погоде

Прямо сейчас:
10:18 12.08.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале поблагодарил работников сельского хозяйства, благодаря труду которых в республике продолжается планомерное развитие отрасли. Так, на сегодняшний день в Крыму собрали 1 миллион 175 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что в полной мере покрывает внутренние потребности республики.

Несмотря на сложные погодные условия, намолочено более 783 тыс. тонн пшеницы, 358 тыс. тонн ячменя. Продолжается уборка технических культур: кориандра, льна, горчицы, подсолнечника. Также предстоит убрать просо, сорго, кукурузу. Наши аграрии готовят поля к севу озимых культур. Уже подготовлено свыше 486 тыс. га, что составляет 86 % от плана, – поделился Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также сообщил о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственной отрасли.

«Совет министров Республики Крым принял решение о выделении из резервного фонда 160 млн рублей. Они будут направлены на поддержку производителей зерновых и зернобобовых, которые подлежат уборке в 2025 году, на территориях, пострадавших от засухи», – проинформировал Глава республики.

В соответствии с указом, ранее подписанным Главой Республики Крым, помощь получат Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы. Данные муниципалитеты определены зоной природной чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с прохождением опасных метеорологических явлений (засухи почвенной) с марта по июнь 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 14

