В Крыму согласовали старт десяти новых инвестпроектов на сумму свыше 27 млрд рублей

Члены Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым согласовали старт 10 новых инвестиционных проектов в сферах рекреации, строительства и развития инфраструктуры полуострова на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Самый крупный проект инвестор планирует реализовать в пгт Новофедоровка. Это будет современный рекреационный комплекс с апартаментами, лечебно-оздоровительным комплексом, рестораном, собственными скверами и благоустроенной территорией. Ожидается, что инвестиции по нему превысят 15 млрд рублей. Также в результате реализации инвестпроекта в республике будет создано около 100 новых рабочих мест, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как уточнила вице-премьер, ещё один инвестпроект на сумму 6 млрд рублей планируется к реализации в Джанкое. На севере полуострова появится новый жилой комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров и школа, которая сможет принять до 400 учеников.
Кроме того, планируется старт инвестиционного проекта по созданию комплекса дорожного сервиса на трассе Симферополь-Николаевка. Объём вложений в новую заправочную станцию с кафе и магазином составит около 70 млн рублей.
Сопровождением инвестиционных проектов будет заниматься Региональное агентство развития – АО «Корпорация развития Республики Крым».
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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