В Крыму сохнут гиперсоленые озера
фото: © Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 15.08.2025

На западе Крыма фиксируется усыхание гиперсоленых озер. Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН. В ходе плановой экспедиции специалисты института посетили четыре водных объекта на западе полуострова: Джарылгач, Ярылгач и Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также озеро Ойбурское, расположенное в районе сел Поповка и Штормовое.

Мы были расстроены увиденным. Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли, — приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника лаборатории экстремальных экосистем Николая Шадрина.

По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, «пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства», а также «снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод». Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.

Узнайте больше:  В Крыму в рамках ШкИБ стартует конкурс на лучшую видеоэкскурсию по школьному музею

Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.

По информации гендиректора предприятия «Вода Крыма» Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

