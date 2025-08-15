В Крыму сохнут гиперсоленые озера

Мы были расстроены увиденным. Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли, — приводит пресс-служба слова руководителя экспедиции, ведущего научного сотрудника лаборатории экстремальных экосистем Николая Шадрина.

По мнению ученого, нужно рационально использовать имеющиеся в регионе запасы воды, «пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства», а также «снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсолевых вод». Необходимые для этого наработки имеются в институте, добавил Шадрин.

Специалисты отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые будут использованы в экспериментах по ее культивированию.

По информации гендиректора предприятия «Вода Крыма» Максима Новика, сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, в регионе питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.

источник: РИА Новости Крым