В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках

С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия «Крымтроллейбус», а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Вечером того же дня глава РК Сергей Аксенов сообщил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан.

На этом направлении ограничений не будет, – заявил глава региона, комментируя тему транспортных карт.

По его словам, решение руководства «Крымтроллейбуса» об отмене наличного расчета в транспорте было связано с попыткой обеспечить прозрачность поступления денежных средств в бюджет от поездок граждан, но оказалось преждевременным.

Работу мы ведем с точки зрения того, чтобы обеспечить прозрачность поступления в кассу, то есть непосредственно всей выручки «Крымтроллейбуса», которую граждане платят за проезд. Вот и все. Но не ценой перекладывания на граждан. Считаю, как клиенту удобно, так и должно быть. Поэтому запретов на этом направлении не будет, – пообещал глава региона.

источник: РИА Новости Крым