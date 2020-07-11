В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 10 июля 2020 года № 44:

11-14 июля в западных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в восточный районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

— посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

— разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

— выжигать сухую растительность;

Всего в 2020 году на территории Республики Крым произошло 60 лесных пожаров. Основная причина данных возгораний — неосторожное обращение населения с огнём. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий, — отметили в ГУ МЧС по РК.

Спасатели обращают внимание граждан, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены ч.2 ст.20.4 КОАП РФ, и составляют от 2 до 400 тысяч рублей.

Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым призывают граждан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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