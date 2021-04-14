В Крыму сохраняется угроза террористических актов

В Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов, — сказал он в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Секретарь Совбеза РФ назвал причины таких угроз:

Деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

Украина.

Спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, заявил Патрушев.

Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, — сказал секретарь Совбеза. — В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом.

Патрушев также проинформировал, что 9 апреля этого года в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

По словам секретаря Совбеза РФ, это «свидетельствует о непростой оперативной обстановке в регионе«.

Опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой, — подчеркнул он.

Угрозы из-за рубежа.

Центры обучения диверсионно-разведывательных формирований, которые, возможно, будут готовиться к совершению терактов в России и других странах, развернуты на Украине при поддержке Запада.

С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств, — подчеркнул Патрушев.

Риск совершения терактов в Крыму обусловлен, в числе прочего, возвращением на полуостров из-за границы боевиков, воевавших в рядах международных террористов, указал Патрушев.