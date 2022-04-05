В Крыму сокращают коечный фонд для «ковидных» пациентов

О том, что в Республике Крым значительно сокращён коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, рассказал врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

В связи с уменьшением количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19 сокращён до 1070 коек. Полностью прекратили приём инфекционных больных Симферопольский клинический родильный дом №2, Симферопольская клиническая больница, санаторий «Прибой» и ряд других учреждений, — цитирует пресс-служба врио министра.

Сохраняются «ковидные» койки в Симферопольской ГКБ№7, Республиканской детской инфекционной клинической больнице, Крымской республиканской клинической психиатрической больнице №1 им. Н.И. Балабана, а также в районных и городских больницах республики.

На сегодняшний день в стационарах находятся 888 больных новой коронавирусной инфекцией, из которых большая часть — лица старше 60 лет. 98 госпитализированных пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 415 пациентов находятся на кислородной поддержке. Ещё раз хотел бы акцентировать внимание крымчан на необходимости вакцинации и ревакцинации, — отмечает Константин Скорупский.