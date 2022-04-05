реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму сокращают коечный фонд для «ковидных» пациентов

crimeapress_news



реклама в крыму


В Крыму сокращают коечный фонд для "ковидных" пациентов
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму сокращают коечный фонд для «ковидных» пациентов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:25 05.04.2022

О том, что в Республике Крым значительно сокращён коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями, рассказал врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

В связи с уменьшением количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19 сокращён до 1070 коек. Полностью прекратили приём инфекционных больных Симферопольский клинический родильный дом №2, Симферопольская клиническая больница, санаторий «Прибой» и ряд других учреждений, — цитирует пресс-служба врио министра.

Сохраняются «ковидные» койки в Симферопольской ГКБ№7, Республиканской детской инфекционной клинической больнице, Крымской республиканской клинической психиатрической больнице №1 им. Н.И. Балабана, а также в районных и городских больницах республики.

На сегодняшний день в стационарах находятся 888 больных новой коронавирусной инфекцией, из которых большая часть — лица старше 60 лет. 98 госпитализированных пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 415 пациентов находятся на кислородной поддержке. Ещё раз хотел бы акцентировать внимание крымчан на необходимости вакцинации и ревакцинации, — отмечает Константин Скорупский.

Напомним, что информация о развёрнутых пунктах иммунизации доступна на сайте Минздрава РК.

Узнайте больше:  ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: шестеро пострадавших

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.