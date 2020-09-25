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В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 25.09.2020

Руководителям муниципалитетов поручено составить программу ремонта дорог на будущий год. Об этом в ходе выезда в Бахчисарай и Бахчисарайский район заявил министр транспорта РК Сергей Карпов. Как и прежде, в приоритете дороги, которые ведут к социально значимым объектам в Крыму.

В рамках встречи в администрации Бахчисарайского района главе муниципалитета Людмиле Пучковой и депутату Бах чисарайского городского совета Бекиру Умерову было поручено лично проконтролировать данный вопрос.

Такие поручения касаются всех муниципалитетов. Особое внимание главам и депутатам необходимо уделить не сумме, которая требуется на ремонт, а целесообразности работ, — подчеркнул Сергей Карпов.

В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

В будущем по отремонтированным улицам будет запущен муниципальный транспорт.

Кроме того, совместно с главой Бахчисарая Дмитрием Скобликовым и представителями организации, которая будет выполнять проектирование, министр транспорта провел  выездную встречу с жителями ул. Гурзуфской.

После нашей прошлой встречи на улице провели грейдерные работы. Это позволило выровнять дорожное полотно, а также задать профиль дороги, — уточнил Сергей Карпов.

В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

Он отметил, что это временная мера. В дальнейшем улицу внесут в программу капитального ремонта.

Мы рассматриваем возможность капитально отремонтировать и закольцевать 5-ый и 6-ой микрорайоны города, чтобы обеспечить жителей не только качественными дорогами, но и муниципальным транспортом, — заметил министр транспорта Республики Крым.

В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

Фото: минтранс РК.

В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

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