В Крыму составляют программу ремонта дорог на следующий год. Пока слово за муниципалитетами

Руководителям муниципалитетов поручено составить программу ремонта дорог на будущий год. Об этом в ходе выезда в Бахчисарай и Бахчисарайский район заявил министр транспорта РК Сергей Карпов. Как и прежде, в приоритете дороги, которые ведут к социально значимым объектам в Крыму.

В рамках встречи в администрации Бахчисарайского района главе муниципалитета Людмиле Пучковой и депутату Бах чисарайского городского совета Бекиру Умерову было поручено лично проконтролировать данный вопрос.

Такие поручения касаются всех муниципалитетов. Особое внимание главам и депутатам необходимо уделить не сумме, которая требуется на ремонт, а целесообразности работ, — подчеркнул Сергей Карпов.

В будущем по отремонтированным улицам будет запущен муниципальный транспорт.

Кроме того, совместно с главой Бахчисарая Дмитрием Скобликовым и представителями организации, которая будет выполнять проектирование, министр транспорта провел выездную встречу с жителями ул. Гурзуфской.

После нашей прошлой встречи на улице провели грейдерные работы. Это позволило выровнять дорожное полотно, а также задать профиль дороги, — уточнил Сергей Карпов.

Он отметил, что это временная мера. В дальнейшем улицу внесут в программу капитального ремонта.

Мы рассматриваем возможность капитально отремонтировать и закольцевать 5-ый и 6-ой микрорайоны города, чтобы обеспечить жителей не только качественными дорогами, но и муниципальным транспортом, — заметил министр транспорта Республики Крым.

Фото: минтранс РК.