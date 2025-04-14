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В Крыму состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Крыму состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 14.04.2025

В Крыму в третий раз пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В 2025 году масштабное мероприятие пройдет по всей стране в два этапа: региональный – 18 апреля и федеральный – 27 июня.

Всероссийская ярмарка трудоустройства – активная рабочая площадка для  соискателей и работодателей, осуществляющих свою деятельность в наиболее востребованных и приоритетных на полуострове отраслях экономики. В преддверии летнего сезона-2025 в число участников войдут предприятия санаторно-курортной сферы. На особом контроле – кадровое обеспечение предприятий ОПК. Основная цель ярмарки – не только оперативное решение вопроса кадрового дефицита, быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На площадках ярмарки наряду с вакансиями будут представлены все актуальные возможности современной службы занятости.

Всего по Крыму в рамках регионального этапа Ярмарки будут  функционировать 65 площадок. 21 из них будет развернута в территориальных отделениях центров занятости в городах и районах полуострова, еще 2 – в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и Финансово-экономическом колледже. Для учащейся молодежи в рамках ярмарки будут организованы 24 профтура, которые помогут максимально полно погрузиться в востребованные на рынке труда профессии. На 17 ведущих предприятиях полуострова, испытывающих кадровый дефицит, пройдут  промтуры для безработных граждан.

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Также в крымской столице в рамках Фестиваля профессий,  который с 2025 года является центральным профориентационным действом Всероссийской ярмарки трудоустройства, грандиозным финалом завершится Республиканский конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма». Команды из числа учащихся общеобразовательных учреждений республики померяются силами в презентации наиболее востребованных в регионе специальностей и профессий.

Всего в Крыму в формате Ярмарки трудоустройства порядка 300 крупных работодателя представят вниманию участников более 7 тысяч  вакантных рабочих мест.

По информации Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»

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