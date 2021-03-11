Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021»
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:38 11.03.2021

В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021» –  1 этап чемпионата Республики Крым по автомобильным горным гонка  и 1 этап кубка РО «ДОСААФ России Республики Крым».

В соревнованиях приняли участие 23 экипажа из Севастополя, Симферополя, Ялты, Алушты, Партенита и Анапы.  Протяжённость спецучастка составила 2,42 километра. По регламенту соревнований спортсмены должны были преодолеть   данный скоростной отрезок 6 раз. Таким образом, победителем становится гонщик, показавший наименьшее суммарное время на спецучастках, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

К финишу соревнований благополучно добрались 22 экипажа. В классе «Свободный» первое место занял экипаж на Субару Импреза WRX STI, пилотируемый Иваном Луценко и Сергеем Забережным (г. Симферополь). Второе призовое место досталось экипажу на Субару Импреза — Александру Луговскому и Юлии Понеполяк (г. Севастополь), и третье место у Александра Олехновича на ВАЗ 21123 (г. Симферополь).

В командном зачете победу одержала команда «Черномор Моторспорт», и второе место  у команды «Avtodel Racing Team».

Все участники чемпионата были награждены почетными кубками и дипломами.

В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.