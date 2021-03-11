В Крыму состоялась традиционная горная гонка «Кастель 2021» – 1 этап чемпионата Республики Крым по автомобильным горным гонка и 1 этап кубка РО «ДОСААФ России Республики Крым».

В соревнованиях приняли участие 23 экипажа из Севастополя, Симферополя, Ялты, Алушты, Партенита и Анапы. Протяжённость спецучастка составила 2,42 километра. По регламенту соревнований спортсмены должны были преодолеть данный скоростной отрезок 6 раз. Таким образом, победителем становится гонщик, показавший наименьшее суммарное время на спецучастках, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

К финишу соревнований благополучно добрались 22 экипажа. В классе «Свободный» первое место занял экипаж на Субару Импреза WRX STI, пилотируемый Иваном Луценко и Сергеем Забережным (г. Симферополь). Второе призовое место досталось экипажу на Субару Импреза — Александру Луговскому и Юлии Понеполяк (г. Севастополь), и третье место у Александра Олехновича на ВАЗ 21123 (г. Симферополь).

В командном зачете победу одержала команда «Черномор Моторспорт», и второе место у команды «Avtodel Racing Team».

Все участники чемпионата были награждены почетными кубками и дипломами.