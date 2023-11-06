Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму состоялась всероссийская акция «Оставайся донором»
актуально в республике
В у состоялась всероссийская акция «Оставайся донором»

В Крыму состоялась всероссийская акция «Оставайся донором»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 06.11.2023

Крымская молодежь приняла участие во всероссийской акции Народного фронта «Оставайся донором». Студенты и учащиеся колледжей сдали кровь, а также вошли в регистр доноров косного мозга. Компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. От регулярности сдачи зависит успешность непрерывной борьба врачей с целым рядом заболеваний.

Добровольное и регулярное донорство крови и её компонентов ежегодно позволяет спасать жизни тысячам пациентов больниц Республики Крым. В этот раз ребята не просто сдали кровь, но и вошли в регистр доноров косного мозга, что особенно важно. Большое спасибо студентам крымского колледжей общественного питания и торговли за активное участие в этой сдаче. Мы регулярно проводим эту акцию в Крыму на протяжении последних 3 лет, чтобы привлечь внимание людей и популяризировать движение донорства, — цитирует пресс-служба координатора Молодежки Народного фронта в Крыму Александра Карданова.

В Крыму состоялась всероссийская акция «Оставайся донором» В Крыму состоялась всероссийская акция «Оставайся донором»

Акция «Оставайся донором» по всей стране в этот раз помогла собрать более 100 литров крови, подарив шанс на жизнь всем, кому нужна помощь.

Узнайте больше:  Ялтинцы - участникам специальной военной операции - награждены медалями «За заслуги перед Запорожской областью»

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.