В Крыму состоялась всероссийская акция «Оставайся донором»

Крымская молодежь приняла участие во всероссийской акции Народного фронта «Оставайся донором». Студенты и учащиеся колледжей сдали кровь, а также вошли в регистр доноров косного мозга. Компоненты донорской крови имеют ограниченный срок хранения. Для эритроцитов срок хранения составляет 5 недель, а для тромбоцитов – лишь 5 суток. От регулярности сдачи зависит успешность непрерывной борьба врачей с целым рядом заболеваний.

Добровольное и регулярное донорство крови и её компонентов ежегодно позволяет спасать жизни тысячам пациентов больниц Республики Крым. В этот раз ребята не просто сдали кровь, но и вошли в регистр доноров косного мозга, что особенно важно. Большое спасибо студентам крымского колледжей общественного питания и торговли за активное участие в этой сдаче. Мы регулярно проводим эту акцию в Крыму на протяжении последних 3 лет, чтобы привлечь внимание людей и популяризировать движение донорства, — цитирует пресс-служба координатора Молодежки Народного фронта в Крыму Александра Карданова.

Акция «Оставайся донором» по всей стране в этот раз помогла собрать более 100 литров крови, подарив шанс на жизнь всем, кому нужна помощь.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму