В Крыму состоялся Карьерный Форум #ТрудКрут

17 февраля, на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова прошёл Карьерный форум #ТрудКрут . Руководителем проекта является Головкова Надежда, которая одержала победу в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи среди физических лиц в 2023 году.

Карьерный форум – это возможность встретиться с лучшими экспертами в различных областях, узнать о последних тенденциях на рынке труда, обсудить актуальные вопросы и получить ценные советы от профессионалов.

В мероприятии приняли участие:

Лучинкина Анжелика Ильинична – доктор психологических наук, профессор, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, член Общественной палаты Республики Крым;

Асмолова Елена Николаевна – начальник управления науки, среднего профессионального и высшего образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;

Зайковская Альвина Павловна – начальник отдела активной поддержки безработных ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Симферополь.

Кайданский Владимир Владимирович – руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Служба занятости республики Крым всегда уделяет особое внимание содействию молодёжи. Мы проводим много мероприятий по работе с разными категориями населения. К нам обращаются школьники, для них мы проводим профориентационные уроки, помогаем выбрать профессиональную траекторию и составить резюме. Рассказываем о ситуации на рынке труда и о том, как успешно пройти собеседование с работодателями. Приглашаем всех, кто хочет поработать в свободное время и каникулярный период, – рассказала Альвина Зайковская, начальник отдела активной поддержки безработных ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Симферополь.

В рамках форума школьники и студенты смогли принять участие в 2х блоках:

Первый – образовательный блок, он включил в себя лекции, мастер-классы, игры, дискуссии и встречи по двум трекам: «ТРУД КРУТ | Юниор», «ТРУД КРУТ | Студент». Спикеры провели лекции на темы: «SMM-специалист — это тренд или необходимость?», «Убеди, что ты лучший», «Молодёжное предпринимательство», «Управление стрессом: стратегии и техники для сохранения спокойствия и продуктивности», «Какую работу найти на лето?», «Мастер-класс по созданию резюме».

Второй – блок Фабрики карьеры. Единое пространство, в котором участники смогли пройти полный карьерный цикл от составления резюме до собеседования, а самые успешные получили возможность обучения, стажировки или предложения о работе в крупной компании Республики Крым. Каждый участник получил полезный опыт построения карьеры: определить интерес к профессиональной сфере, получить навык составления персонального карьерного плана, повысить уровень профессиональных компетенций, получить консультации от ведущих топ-менеджеров компаний Республики Крым.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»