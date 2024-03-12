Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму состоялся масштабный телемост с регионами России
актуально в республике
В у состоялся масштабный телемост с регионами России
фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В Крыму состоялся масштабный телемост с регионами России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:07 12.03.2024

В Крыму прошел масштабный телемост с регионами России. Инициатором проведения мероприятия стали Координационные Центры Крымского и Сибирского федеральных университетов, а также филиалы Российского общества «Знание» в регионах.  К телемосту между Крымом и Красноярском присоединились вузы 40 регионов страны.

Идея телемоста возникла спонтанно после обращения коллег из академического сообщества рассказать о Крымской весне, о достижениях Крыма за десять лет. На одной площадке телемоста собрались студенты, представители вузов, просветители. Обсудили итоги развития полуострова, исторический путь крымчан и ответили на вопросы студентов из других субъектов Российской Федерации, которые интересовались аспектами молодежной политики, условиями для обучения и трудоустройства в Крыму, – отмечает проректор по учебной и методической деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, директор филиала Общества «Знание» в Крыму Наталья Кармазина.

И хотя изначально желание присоединиться к телемосту между Крымом и Красноярском изъявляли представители вузов из 27 регионов России, в день проведения трансляции их число выросло до 40.  Во всероссийском телемосте приняли участие и представители Республики Дагестан: Координационный центр Дагестанского государственного университета и филиал Российского общества «Знание» в Дагестане. Студенты ДГУ присоединились к онлайн-трансляции, приуроченной к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, и получили возможность задать вопросы спикерам.

Узнайте больше:  13 марта - День Василия-Капельника. Желаем здоровья слонам

Всего до 22 марта в России пройдут более 100 мероприятий, среди которых лекции, квизы, тематические показы фильмов, открытые диалоги с экспертами, а также межрегиональные телемосты. Молодые люди узнают о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности.

Помимо того, праздничные просветительские события состоятся и в лектории Общества «Знание» на ВДНХ в рамках Выставки “Россия”. В 57 павильоне пройдет Просветительский марафон «Крым: 10 лет с Россией».

Мероприятия Российского общества «Знание» в преддверии памятной даты объединят молодых людей по всей стране, просветительские лекции и встречи с экспертами станут площадкой для открытого диалога об исторических событиях, патриотизме и достижениях России.

По информации пресс-службы Российского общества «Знание» 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.