В Крыму состоялся масштабный телемост с регионами России

В Крыму прошел масштабный телемост с регионами России. Инициатором проведения мероприятия стали Координационные Центры Крымского и Сибирского федеральных университетов, а также филиалы Российского общества «Знание» в регионах. К телемосту между Крымом и Красноярском присоединились вузы 40 регионов страны.
Идея телемоста возникла спонтанно после обращения коллег из академического сообщества рассказать о Крымской весне, о достижениях Крыма за десять лет. На одной площадке телемоста собрались студенты, представители вузов, просветители. Обсудили итоги развития полуострова, исторический путь крымчан и ответили на вопросы студентов из других субъектов Российской Федерации, которые интересовались аспектами молодежной политики, условиями для обучения и трудоустройства в Крыму, – отмечает проректор по учебной и методической деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, директор филиала Общества «Знание» в Крыму Наталья Кармазина.
И хотя изначально желание присоединиться к телемосту между Крымом и Красноярском изъявляли представители вузов из 27 регионов России, в день проведения трансляции их число выросло до 40. Во всероссийском телемосте приняли участие и представители Республики Дагестан: Координационный центр Дагестанского государственного университета и филиал Российского общества «Знание» в Дагестане. Студенты ДГУ присоединились к онлайн-трансляции, приуроченной к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, и получили возможность задать вопросы спикерам.
Всего до 22 марта в России пройдут более 100 мероприятий, среди которых лекции, квизы, тематические показы фильмов, открытые диалоги с экспертами, а также межрегиональные телемосты. Молодые люди узнают о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности.
Помимо того, праздничные просветительские события состоятся и в лектории Общества «Знание» на ВДНХ в рамках Выставки “Россия”. В 57 павильоне пройдет Просветительский марафон «Крым: 10 лет с Россией».
Мероприятия Российского общества «Знание» в преддверии памятной даты объединят молодых людей по всей стране, просветительские лекции и встречи с экспертами станут площадкой для открытого диалога об исторических событиях, патриотизме и достижениях России.
По информации пресс-службы Российского общества «Знание»
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