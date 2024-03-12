В Крыму состоялся масштабный телемост с регионами России

И хотя изначально желание присоединиться к телемосту между Крымом и Красноярском изъявляли представители вузов из 27 регионов России, в день проведения трансляции их число выросло до 40. Во всероссийском телемосте приняли участие и представители Республики Дагестан: Координационный центр Дагестанского государственного университета и филиал Российского общества «Знание» в Дагестане. Студенты ДГУ присоединились к онлайн-трансляции, приуроченной к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, и получили возможность задать вопросы спикерам.

Всего до 22 марта в России пройдут более 100 мероприятий, среди которых лекции, квизы, тематические показы фильмов, открытые диалоги с экспертами, а также межрегиональные телемосты. Молодые люди узнают о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности.

Помимо того, праздничные просветительские события состоятся и в лектории Общества «Знание» на ВДНХ в рамках Выставки “Россия”. В 57 павильоне пройдет Просветительский марафон «Крым: 10 лет с Россией».

Мероприятия Российского общества «Знание» в преддверии памятной даты объединят молодых людей по всей стране, просветительские лекции и встречи с экспертами станут площадкой для открытого диалога об исторических событиях, патриотизме и достижениях России.

По информации пресс-службы Российского общества «Знание»