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В Крыму состоялся молодежный форум «Таврический бриз», в котором приняли участие 220 подростков

В Крыму состоялся молодежный форум «Таврический бриз», в котором приняли участие 220 подростков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:30 07.10.2024

С 5 по 8 октября в Крыму прошел молодежный форум «Таврический бриз», который объединил более 200 участников от 14 до 18 лет. В течение трех дней молодые лидеры, патриоты, медийщики, творческая молодежь и наставники работали над созданием проектов и обменивались опытом в пяти ключевых направлениях.

Молодежный форум «Таврический бриз» собрал более 200 активных молодых людей из разных уголков Республики Крым. В этом году форум предложил участникам пять тематических направлений: «Молодые лидеры», «Молодые патриоты», «Молодежные медиа», «Творческая молодежь» и «Наставники молодежи». В течение трех дней участники форума посещали образовательные лекции, принимали участие в дискуссиях, обменивались опытом и вместе разрабатывали проекты, направленные на развитие патриотизма, добровольчества, медиакомпетенций и творчества.

Каждое направление завершилось презентацией проектов, которые участники подготовили в ходе форума. Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию и вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Некоторые направления представили творческие проекты, включая постановки и медийные инициативы, которые, как отмечают организаторы, будут реализованы в ближайшее время.

Екатерина Денесюк, специалист Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, подчеркнула важность таких мероприятий:

Форум „Таврический бриз“ – это уникальная возможность для молодежи раскрыть свои таланты, встретить единомышленников и обменяться ценным опытом. Мы видим, как ребята с энтузиазмом включаются в работу, и это вселяет уверенность в том, что за молодым поколением — будущее. Их идеи и проекты, представленные на форуме, станут основой для дальнейших изменений и развития молодёжной среды.

Форум «Таврический бриз» проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и АНО «ДОМ МОЛОДЕЖИ». Его цель – создать площадку для успешной самореализации молодежи и формирования профессиональных молодежных сообществ. Основными задачами форума являются патриотическое воспитание, социализация, развитие молодежного самоуправления и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

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Программа включала образовательные сессии, мастер-классы, спортивные мероприятия и культурные события. Участниками форума стали представители общественных организаций, молодежных объединений, студенты и молодые журналисты, талантливая молодежь, деятели культуры и искусства. Форум стал важной платформой для обмена знаниями и опытом между молодыми людьми, стремящимися к развитию и сотрудничеству.

источник: информация предоставлена пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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