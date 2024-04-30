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В у состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Фестивали в Крыму 15:02 30.04.2024

При поддержке министерства культуры РК в Крымской республиканской библиотеке для молодежи состоялся финал XII молодежного литературного фестиваля «Прошу слова».

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Торжественно открыла мероприятие и выступила с приветственным словом от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной первый заместитель министра Ольга Бурова, отметив, что создание в библиотеке благоприятной среды для позитивной самореализации, творческого развития и социализации молодежи является приоритетным направлением деятельности современных библиотек. Реализовать данное направление позволяет проведение литературных конкурсов, содействующих выявлению и формированию среди крымской молодежи способностей и талантов в поэзии и прозе.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Ежегодно литературный фестиваль «Прошу слова» открывает не только новые имена молодых, талантливых авторов, но и дает возможность найти свою аудиторию читателей, получить напутствие и советы от уже известных писателей и поэтов, деятелей культуры и искусств.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Также обратилась к участникам и гостям председатель жюри и директор Крымской библиотеки для молодежи Анна Подшивалова.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Среди членов жюри были представлены Марина Полякова – член правления Союза писателей Крыма, поэт, прозаик, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов, организатор и член жюри Всероссийского фестиваля «Седьмое небо», Сергей Минчик – кандидат филологических наук, известный телеведущий, Александра Карнович – телеведущая канала «Первый Крымский», победитель в номинации «Журналист года: телевидение — 2021», Михаил Гладчук – поэт, член Молодежного отделения Союза писателей России, Вероника Гафарова – поэт, организатор, арт-менеджер и ведущая творческих мероприятий, автор трех поэтических сборников.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Победителями в номинации «Мне лира для того дана» стали: первое место – Регина Чарли Джон (г. Симферополь), второе место – Ксения Семенихина (г. Керчь), третье место – Альбина Фандикова (с. Яркое Поле Джанкойский район).

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

В номинации «Триумф короткого сюжета» призовые места заняли: первое место – Алена Иванкова (г. Евпатория), второе место – Екатерина Гольдефтор (г. Евпатория), третье место – Диёрахон Сайёджон Маткаримова (г. Симферополь) и Алие Суюнова (с. Орехово Сакский район). В номинации «Сквозь жар души, сквозь хлад ума» награждена Наталья Лис (г. Севастополь).

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Специальный приз от Крымской республиканской библиотеки для молодежи был вручен Ольге Контрибуц (г. Симферополь). Члены жюри подарили призы от своего имени тем, чье творчество оставило у них глубокое впечатление.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Литературный фестиваль украсило яркое выступление крымской поэтессы и музыканта Нины Бережной. Также для присутствующих был проведен литературный квиз «А ты читал?», участники которого проявили незаурядную эрудицию и волю к победе.

В Крыму состоялся молодежный литературный фестиваль «Прошу слова»

Пресс-служба министерства культуры РК, фото: Крымская республиканская библиотека для молодежи.

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