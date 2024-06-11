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В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:19 11.06.2024

Традиционно, в дни памяти Святителя и Исповедника Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского, в соборе Свято-Троицкого женского монастыря после молебна с акафистом «врачу благому и милостивому» состоялся чин освящения белых халатов медицинских работников у раки со святыми мощами Святителя. Эта традиция сложилась в Крыму с 2006 года.

Святитель Лука Крымский вошел в историю человечества как талантливый хирург, выдающий ученый, священнослужитель, духовный наставник. Его бескорыстное служение людям и медицине является примером для всех православных врачей и сегодня медики Крыма обращаются к нему с молитвами, — цитирует пресс-служба врио главы крымского Минздрава Ольгу Растригину. 

В преддверии праздника, Протоирей Павел преподнёс врио министру здравоохранения Крыма Ольге Растригиной икону Архиепископа Симферопольского и Крымского Святителя Луки и его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии».

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Сегодня водосвятный молебен и чин освящения белых халатов прошел также в Храме Александра Невского в Ялте, где приняли участие студенты и преподаватели ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж».

По окончании литургии Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель храма Александра Невского, Почетный гражданин Ялты Адам Дмитренко отметил, что Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним, а особенно к тем, кто нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдаёт.

В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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