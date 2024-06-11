В Крыму состоялся традиционный чин освящения халатов медицинских работников

Святитель Лука Крымский вошел в историю человечества как талантливый хирург, выдающий ученый, священнослужитель, духовный наставник. Его бескорыстное служение людям и медицине является примером для всех православных врачей и сегодня медики Крыма обращаются к нему с молитвами, — цитирует пресс-служба врио главы крымского Минздрава Ольгу Растригину.

В преддверии праздника, Протоирей Павел преподнёс врио министру здравоохранения Крыма Ольге Растригиной икону Архиепископа Симферопольского и Крымского Святителя Луки и его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии».

Сегодня водосвятный молебен и чин освящения белых халатов прошел также в Храме Александра Невского в Ялте, где приняли участие студенты и преподаватели ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж».

По окончании литургии Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель храма Александра Невского, Почетный гражданин Ялты Адам Дмитренко отметил, что Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним, а особенно к тем, кто нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдаёт.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК