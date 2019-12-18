В Крыму сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности

Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности во время праздничных дней от РСЧС привлекается около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники. В период новогодних и рождественских праздников подразделения МЧС будут работать в режиме повышенной готовности.

В МЧС уточняются планы взаимодействия с органами управления Республики на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Кроме того, на время праздничных дней приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних елок и других праздничных массовых мероприятий:

Руководители объектов, проводящих новогодние праздники, должны провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с организаторами мероприятий, — отметил Сергей Шахов.

Министр также подчеркнул, что ответственность за безопасность проведения праздничных новогодних мероприятий во многом лежит на главах администраций муниципальных образований:

Главам администраций муниципальных образований Республики Крым необходимо обязать руководителей обслуживающих торговых предприятий не допускать несанкционированную продажу пиротехнических изделий на территориях рынков. Нарушения требований безопасности при запуске фейерверков и петард также могут стать причиной пожара или несчастного случая.



По словам Сергея Шахова, в ближайшее время будут определены места, на которых можно безопасно запускать фейерверки в новогодние праздники:

В прошлом году на территории Крымского полуострова было утверждено 75 таких площадок, окончательный список в этом году еще уточняется. Это как правило, городские площади и парки в городах и районах Крыма, где есть достаточно открытого пространства вдали от зданий и деревьев, чтобы запуск пиротехнических изделий был безопасным. Все такие площадки предварительно обследуются сотрудниками МЧС.

В ведомстве отмечают: на полуостров ожидается прибытие более 200 тысяч туристов из других уголков России.