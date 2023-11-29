В Крыму сотрудники МЧС России почтили память погибшего коллеги

Сегодня исполнилось ровно семь лет со дня гибели Давида Саруханова, который погиб в ноябре 2016 года при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники 5-го пожарно-спасательного отряда МЧС России почтили память товарища минутой молчания и возложили на его могиле красные гвоздики. Кроме того, коллеги навестили семью Давида.

Несколько лет назад, в память о герое, одной из улиц г. Евпатории и Суворовской школе Сакского района было присвоено имя погибшего пожарного.

Саруханов Давид Александрович трагически погиб 29 ноября 2016 г. при исполнении служебного долга на пожаре вследствие обрушения плиты постройки на территории Евпаторийского хладокомбината.

В тот трагический день сообщение о пожаре поступило в 06:25 на центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Евпатория, ул. 51-й Армии, д. 3 на АО «Евпаторийский хладокомбинат». Также поступила информация о том, что в здании могут находиться люди (лица без определенного места жительства). Данная информация была передана РТП-1. РТП-1 принял решение о дополнительном обследовании смежных помещений и поиске возможных пострадавших со стороны центрального входа в здание. Отделение вошло в здание. Во время проведения разведки при входе внутрь здания произошло частичное обрушение строительных конструкций (железобетонной плиты покрытия и стены) на площади около 70 кв. метров. Сержант внутренней службы Саруханов Д.А. был накрыт обрушившейся плитой покрытия, вследствие чего оказался под завалом. В результате обрушения Саруханов Д.А. получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Давид Саруханов награжден государственной наградой Республики Крым – медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).