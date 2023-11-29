Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В Крыму сотрудники МЧС России почтили память погибшего коллеги
актуально в республике
В у сотрудники МЧС России почтили память погибшего коллеги

В Крыму сотрудники МЧС России почтили память погибшего коллеги

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:43 29.11.2023

Сегодня исполнилось ровно семь лет со дня гибели Давида Саруханова, который погиб в ноябре 2016 года при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники 5-го пожарно-спасательного отряда МЧС России почтили память товарища минутой молчания и возложили на его могиле красные гвоздики. Кроме того, коллеги навестили семью Давида.

Несколько лет назад, в память о герое, одной из улиц г. Евпатории и Суворовской школе Сакского района было присвоено имя погибшего пожарного.

Саруханов Давид Александрович трагически погиб 29 ноября 2016 г. при исполнении служебного долга на пожаре вследствие обрушения плиты постройки на территории Евпаторийского хладокомбината.

В тот трагический день сообщение о пожаре поступило в 06:25 на центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Евпатория, ул. 51-й Армии, д. 3 на АО «Евпаторийский хладокомбинат». Также поступила информация о том, что в здании могут находиться люди (лица без определенного места жительства). Данная информация была передана РТП-1. РТП-1 принял решение о дополнительном обследовании смежных помещений и поиске возможных пострадавших со стороны центрального входа в здание. Отделение вошло в здание. Во время проведения разведки при входе внутрь здания произошло частичное обрушение строительных конструкций (железобетонной плиты покрытия и стены) на площади около 70 кв. метров.

Сержант внутренней службы Саруханов Д.А. был накрыт обрушившейся плитой покрытия, вследствие чего оказался под завалом. В результате обрушения Саруханов Д.А. получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Давид Саруханов награжден государственной наградой Республики Крым – медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.