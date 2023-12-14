Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники
актуально в республике
В у сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:02 14.12.2023

В преддверии Новогодних праздников сотрудники МЧС России проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей. Особое место в этом комплексе занимают проверки мест реализации пиротехнической продукции в Крыму.

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

На сегодняшний день на полуострове определена 21 стационарная точка продажи пиротехнических изделий. На большей части из них уже проведены надзорно-профилактические мероприятия. Во время таких визитов специалисты МЧС России проводят дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом, проверяют наличие огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, наличие документов, подтверждающих качество продукции, а также оценивают состояние помещения, где хранится и продается пиротехника, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

Кроме того, сотрудники МЧС России обращают внимание на то, чтобы продавцы информировали покупателей о классе опасности того или иного изделия и возможности его использования ввиду действующих ограничений. Не все крымчане и гости полуострова могут знать о том, что пиротехника, которую они приобретают, запрещена к использованию.

Узнайте больше:  Крымские спасатели назвали три основные причины происшествий в горах

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

Так, согласно Указу Главы РК, на всей территории полуострова запрещено использование пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

Однако, кроме стационарных точек продажи пиротехники, выявляют и несанкционированные стихийные места реализации пиротехники. Для контроля этих объектов проводятся совместные рейды сотрудников МВД и МЧС России. Основная задача – пресечь распространение нелицензионной продукции.

В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

Профилактические мероприятия будут проводиться во всех городах и районах полуострова до 31 декабря.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.