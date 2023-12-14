В Крыму сотрудники МЧС России проводят рейды по местам продажи пиротехники

В преддверии Новогодних праздников сотрудники МЧС России проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей. Особое место в этом комплексе занимают проверки мест реализации пиротехнической продукции в Крыму.

На сегодняшний день на полуострове определена 21 стационарная точка продажи пиротехнических изделий. На большей части из них уже проведены надзорно-профилактические мероприятия. Во время таких визитов специалисты МЧС России проводят дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом, проверяют наличие огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, наличие документов, подтверждающих качество продукции, а также оценивают состояние помещения, где хранится и продается пиротехника, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Кроме того, сотрудники МЧС России обращают внимание на то, чтобы продавцы информировали покупателей о классе опасности того или иного изделия и возможности его использования ввиду действующих ограничений. Не все крымчане и гости полуострова могут знать о том, что пиротехника, которую они приобретают, запрещена к использованию.

Так, согласно Указу Главы РК, на всей территории полуострова запрещено использование пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Однако, кроме стационарных точек продажи пиротехники, выявляют и несанкционированные стихийные места реализации пиротехники. Для контроля этих объектов проводятся совместные рейды сотрудников МВД и МЧС России. Основная задача – пресечь распространение нелицензионной продукции.

Профилактические мероприятия будут проводиться во всех городах и районах полуострова до 31 декабря.