В Крыму сотрудники полиции выявили наркоплантацию

В Крыму сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021» выявили и ликвидировали наркоплантацию. Задержаны два гражданина, подозреваемых в выращивании и культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

Незаконные посадки наркорастений обнаружены на лесной поляне, в нескольких километрах от г. Судак. Чтобы не привлечь внимание случайных прохожих, растения были высажены вразброс, имитируя дикую растительность. При обследовании территории оперативники обнаружили оборудованные злоумышленниками системы охраны и орошения. По периметру располагались автоматические фотоловушки, а вода закачивалась из ближайшего колодца с помощью электрогенератора.

После непродолжительного наблюдения полицейские заметили двух мужчин, которые, осмотрев растения, принялись их поливать и вносить удобрения. Подозреваемые были задержаны с поличным, ими оказались жители Кировского района Республики, 1987 и 1997 годов рождения. Они признались, что выращивали наркорастения для личного употребления, — сообщили в МВД по РК.

Всего полицейские выявили и изъяли более 100 кустов с признаками культивирования, удобрения, емкости для воды, шланги и электрогенератор. По результатам экспертизы растения признаны наркосодержащими растениями рода «конопля».

В отношении «наркоплантаторов» следственным подразделением ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, — отметили в полиции.

Профилактическая операция «Мак-2021» на территории Республики Крым проходит в три этапа. Её целью являются предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоров.

Сотрудники полиции обращаются к населению с призывом сообщать о местах произрастания наркосодержащих растений, а также о ставших известными фактах их культивирования, в дежурную часть ближайшего отдела полиции, либо по телефону «102».

Фото: пресс-служба МВД по РК.