В Крыму социальные предприниматели смогут получить бесплатные услуги в центре «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» Республики Крым открыл приём заявок на оказание услуг социальным предпринимателям региона. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Начиная с сегодняшнего дня наши социальные предприниматели, оформившие соответствующие статус в предыдущие годы и подтвердившие его на протяжение деятельности, смогут, каждый в соответствии с условиями действующей программы, получить бесплатные услуги от специалистов Центра «Мой бизнес». Речь идёт о таких услугах как, создание видеороликов, помощь в формировании заявок на грантовые конкурсы, размещение рекламы на радио и ситилайтах, разработка одностраничного сайта и многих других услугах, которые помогут нашим социальным предпринимателям стать эффективнее и повысить привлекательность своего бизнеса, — отметила Ирина Кивико.
На сегодняшний день в Республике Крым насчитывается 162 социальных предприятия, работа по формированию перечня социальных предприятий продолжается. Заявление о признании социальным предприятием можно подать в Министерство экономического развития Республики Крым до 31 декабря 2025 года, в том числе через Государственную информационную систему «Крым — территория роста».
Напомним, что в Республике Крым действует пониженная ставка налогообложения в отношении социальных предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (в размере 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).
Ознакомиться с положением об отборе получателей услуг можно скачав документ по ссылке – https://golnk.ru/ZByRJ .
Шаблоны заполнения документов также можно скачать по ссылкам: опись – https://golnk.ru/D8bKY, заявка – https://golnk.ru/470Ll , согласие на обработку персональных данных – https://golnk.ru/Mv2y6 , карта партнёра – https://golnk.ru/2Rz0G .
Приём документов осуществляется по адресу г. Симферополь, ул. Севастопольская, 20А Центр «Мой бизнес» Республики Крым с 7 августа по 18 августа. Телефон для справок: 8(800)500-38-59 (доб. 801, 802).
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
