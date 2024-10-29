В Крыму создадут два кластера, где будут создаваться новые промышленные производства

Во вступительном слове Сергей Аксёнов подчеркнул, что отрасль промышленности в Крыму является основным драйвером развития, обеспечивающим треть консолидированного бюджета республики.

Очень важно продолжать оказывать государственную поддержку как уже работающим промышленным предприятиям, так и создавать новые, постоянно повышать кадровый потенциал отрасли, – считает Глава республики.

Так, в настоящее время совместно с федеральным центром в рамках комплексного развития территорий в Крыму формируются два кластера, которые включают в себя создание новых промышленных производств. Ряд предложений по реализации данных проектов находится в стадии обсуждения с Правительством Российской Федерации.

Среди других приоритетных задач промышленной сферы Сергей Аксёнов назвал увеличение оборотов розничной торговли и контроль ценовой политики.

Контроль ценообразования сегодня остается одним из наиболее важных направлений. Доходы граждан и цены на продовольствие и лекарственные препараты должны соотноситься. Над этим вопросом нам необходимо продолжать работать, – заявил Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поднял тему организации ярмарок и продажи крымских товаров, в том числе в разрешенных для этого местах вдоль трассы «Таврида».

Приоритет необходимо отдавать собственно производителям сельскохозяйственной продукции, а не посредникам и перекупщикам. Это будет гарантировать качество продуктов и послужит поддержкой фермерам и сельхозпредприятиям. Руководству администраций муниципальных образований следует обратить на это направление особое внимание, – говорит Глава республики.

В свою очередь, и.о. министра промышленной политики РК Анушаван Агаджанян проинформировал, что сейчас ведомством разрабатывается нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность таких ярмарок, на основе опыта коллег из Краснодарского края.

Далее Анушаван Агаджанян выступил с докладом о ключевых итогах деятельности отрасли промышленности. В ходе мероприятия также обсуждались планы и перспективы развития профильных предприятий республики.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, представители промышленных предприятий республики, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым