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В у создадут мурал Российских студенческих отрядов
фото: pikist.com

В Крыму создадут мурал Российских студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 05.07.2024

В ближайшее время на одной из стен в Крыму появится яркий мурал, посвященный студотрядовскому движению. Это станет частью масштабного проекта, в рамках которого изображения студенческих отрядов украсят 10 регионов страны. Помимо Республики Крым, участниками проекта стали: Удмуртская Республика, Кемеровская область, Кузбасс, Самарская область, Оренбургская область, Алтайский край, Новосибирская область, Ростовская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан.

В Крыму создадут мурал Российских студенческих отрядов

Художники этих регионов стали победителями в специальной номинации «Труд крут» фестиваля уличного искусства ПФО «ФормART». Уже совсем скоро стартует реализация проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Студенческие отряды всегда были и остаются важной частью общественной жизни, и их вклад в развитие регионов невозможно переоценить. Мы гордимся, что Крым стал частью этого всероссийского проекта. Наши студенты не только трудятся на благо общества, но и активно участвуют в культурных и социальных инициативах. Мурал РСО станет ярким примером того, как труд и творчество могут объединяться, создавая что-то, по-настоящему, уникальное и значимое. Мы верим, что такие проекты будут вдохновлять молодёжь на новые достижения и укреплять чувство единства и гордости за свою страну, — рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Владимир Кайданский. 

В Крыму создадут мурал Российских студенческих отрядов В Крыму создадут мурал Российских студенческих отрядов

Проект направлен на популяризацию студенческих отрядов и демонстрацию их вклада в развитие регионов России. Эти уличные произведения искусства будут служить символом единства и совместного труда молодежи страны.

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источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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