В Крыму создадут почетные консульства Абхазии и Южной Осетии

Власти Республики Крым, Абхазии и Южной Осетии заинтересованы в открытии на полуострове почетных консульств, сообщил

И Абхазия, и Южная Осетия — это страны, с которыми мы сотрудничаем в вопросе создания почетных консульств в Крыму. Такая перспектива имеется и с заинтересованными в сотрудничестве с Крымом странами Латинской Америки и Африки, — сказал он.

Мурадов пояснил, что задача таких представительств в регионах — оказывать консульскую помощь, содействие гражданам другой страны, а также вести работу по развитию взаимовыгодных связей между обеими сторонами.

Однако решение по открытию почетного консульства принимается по линии министерств иностранных дел и других государственных органов заинтересованных сторон, — добавил собеседник.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.