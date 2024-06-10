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В у создадут почетные консульства Абхазии и Южной Осетии
фото: pikist.com

В Крыму создадут почетные консульства Абхазии и Южной Осетии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 10.06.2024

Власти Республики Крым, Абхазии и Южной Осетии заинтересованы в открытии на полуострове почетных консульств, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

И Абхазия, и Южная Осетия — это страны, с которыми мы сотрудничаем в вопросе создания почетных консульств в Крыму. Такая перспектива имеется и с заинтересованными в сотрудничестве с Крымом странами Латинской Америки и Африки, — сказал он.

Мурадов пояснил, что задача таких представительств в регионах — оказывать консульскую помощь, содействие гражданам другой страны, а также вести работу по развитию взаимовыгодных связей между обеими сторонами.

Однако решение по открытию почетного консульства принимается по линии министерств иностранных дел и других государственных органов заинтересованных сторон, — добавил собеседник.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

источник: ТАСС
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