В Крыму создают сеть электрозаправочных станций

В Крыму планируется развить сеть электрозаправочных станций. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико. До 2030 года их планируется установить более 500, в том числе порядка 200 – быстрых.

Федеральная трасса «Таврида» будет снабжена заправочными станциями. Сейчас уже установлено четыре из них. Глава республики Сергей Валерьевич Аксёнов также считает необходимым первоочередную установку электрозаправочных станций в Симферополе, Евпатории, Саках, Судаке, Алуште, Ялте, Феодосии, на трассе Белогорск — Приморский, Армянск — Симферополь, Симферополь — Саки и Симферополь — Алушта, — отметила Ирина Кивико.

В связи с этим, отметила вице-премьер, муниципалитетам необходимо разработать городские программы развития электротранспорта, в которых определить места установки электрозаправочных станций, возможности подключения к электроэнергии, предусмотреть расширение сети заправок, развитие городского электротранспорта, использование коммунальной электротехники и другие вопросы.