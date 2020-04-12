В Крыму создают временные рабочие места с зарплатой в 12 130 рублей

В Крыму разработан порядок организации временных рабочих мест для отраслей, наиболее пострадавших из-за мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

Для таких отраслей разработан порядок по созданию временных рабочих мест. Таким порядком мы пользовались в 2014 году, в 2015 году во время блэкаута. Такие работодатели могут создать по согласованию с работником временные рабочие места, они не связаны с основной деятельностью. Например, если горничная не может убирать номера в отеле, она может переквалифицироваться в работника по приведению в порядок территории, – сообщила Романовская.

Из республиканского бюджета предусмотрены выплаты на создание таких рабочих мест, а также на зарплату работникам.

Предлагается таким работодателям зарегистрироваться в службе занятости на портале «Работа в России», показать штатное расписание тех сотрудников, которые они готовы вывести во временную занятость с их согласия. Таким сотрудникам будет предлагаться погашение зарплаты в размере 12 130 рублей. Плюс на эту сумму будет начисляться НДФЛ, плюс на каждое созданное временное рабочее место будет предлагаться 3 тысячи рублей на возмещение тех затрат, которые вы понесли на приобретение тех или иных видов товаров для создания данного рабочего места (на рабочий инвентарь, например), – добавила Романовская.

Напомним, до 30 апреля в Крыму действует режим «повышенной готовности», который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.