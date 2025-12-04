В Крыму создали Ассоциацию гостевых домов

На сегодняшний день в партнерских отношениях с Ассоциацией находятся порядка 100 гостевых домов Крыма. Членами ассоциации могут стать как физические, так и юридические лица. В республике продолжается активная работа по включению гостевых домов в реестр Росаккредитации.

На сегодня 523 крымских гостевых дома уже вошли в реестр, из 1971 по всей Российской Федерации, то есть 25% гостевых домов, которые включились в реестр на сегодняшний день, представляют именно Республику Крым, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

По его словам, значительный вклад внесли сами владельцы объектов, выразившие желание работать в рамках правового поля. Кроме того, министерством с начала этого года было проведено более 80 разъяснительных совещаний в муниципалитетах республики и реализована информационная кампания о необходимости прохождения легализации до 1 января 2026 года.

Как отметила Председатель Ассоциации гостевых домов Александра Портнова, легализация предоставляет новые возможности и упрощает ряд процессов, что, безусловно, важно для устойчивого развития отрасли. Она выразила уверенность, что совместные усилия и обмен опытом сделают ассоциацию еще более крепкой и успешной, гостевые дома конкурентоспособными, а отдых для туристов по-настоящему особенным.

Для вступления в Ассоциацию гостевых домов необходимо направить заполненное заявление на associaciya_gd@mail.ru

Также в Ассоциацию гостевых домов можно направить обращение с описанием проблемы или просьбой содействия в вопросе легализации. Обращения принимаются на электронную почту associaciya_gd@mail.ru

Подписаться на новости и вступить в чат Ассоциации можно тут:

ВКонтакте «Сообщество АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ» https://vk.com/associaciya_gostevyh_domov

ВКонтакте «Чат АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ» https://vk.me/join/AZQ1d29hOhV07ZjWs6K/BGSR

Телеграмм «Канал АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ» https://t.me/associaciya_gostevyh_domov

Телеграмм «Чат АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ» https://t.me/chat_associaciya_gostevyh_domov

Прошедшие самооценку гостевые дома могут разместить о себе информацию на Туристическом портале Республики Крым в рубрике «гостевые дома», для этого необходимо заполнить форму.

Как пройти процедуру самооценки и куда обращаться за помощью

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК