добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму создали карту розовых полей с координатами

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму создали карту розовых полей с координатами
Эфиромасличная роза. Фото предоставлено агрофирмой «Тургеневская»

В Крыму создали карту розовых полей с координатами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:35 02.06.2023

В Крыму пик цветения эфиромасличной розы. Ароматные розовые моря раскинулись в Белогорском, Бахчисарайском районах и рядом с курортной Алуштой. Эффектные фотосессии можно делать почти до середины июня. Без труда найти сразу 8 плантаций королевы цветов поможет новая онлайн-карта.

Тысячи цветов, источающих сладковатый и одновременно нежный аромат, встречают любителей красоты в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Это поле на полуострове знают многие, оно самое большое не только в Крыму, но и в России: его площадь – порядка 30 гектаров.

Как пишет Туристический портал Крыма, это царство розы не единственное на полуострове. В далёкие послевоенные годы Крым вырабатывал 70-80% розового масла, изготавливаемого в СССР. Выращиванием эфироносов занимались 28 хозяйств, а ценное эфирное масло растения экспортировалось далеко за пределы страны. В 90-е годы многие поля перестали обрабатывать, но роза благодаря своей силе продолжает жить и каждый сезон дарить красоту и аромат.

Узнайте больше:  Официально: семьи с детьми освободили от НДФЛ при продаже земельных участков

Чтобы показать розовое богатство полуострова, к этому сезону компания «Крымская Роза» создала карту полей королевы цветов, отметив на ней месторасположение фермерских плантаций и тех площадей, которые уже не обрабатываются, но при этом не менее привлекательны.

Всего на карте 8 точек в разных районах Крыма с координатами розовых полей и возможностью построения маршрута.

Сейчас площадь посадок эфиромасличной розы составляет порядка 100 гектаров. До середины июня розовая сказка ждёт вас на полях Симферопольского, Белогорского, Бахчисарайского районов и прямо среди гор в Большой Алуште.

В Крыму создали карту розовых полей с координатами

Фото: pikist.com

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма