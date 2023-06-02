В Крыму создали карту розовых полей с координатами

В Крыму пик цветения эфиромасличной розы. Ароматные розовые моря раскинулись в Белогорском, Бахчисарайском районах и рядом с курортной Алуштой. Эффектные фотосессии можно делать почти до середины июня. Без труда найти сразу 8 плантаций королевы цветов поможет новая онлайн-карта.

Тысячи цветов, источающих сладковатый и одновременно нежный аромат, встречают любителей красоты в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Это поле на полуострове знают многие, оно самое большое не только в Крыму, но и в России: его площадь – порядка 30 гектаров.

Как пишет Туристический портал Крыма, это царство розы не единственное на полуострове. В далёкие послевоенные годы Крым вырабатывал 70-80% розового масла, изготавливаемого в СССР. Выращиванием эфироносов занимались 28 хозяйств, а ценное эфирное масло растения экспортировалось далеко за пределы страны. В 90-е годы многие поля перестали обрабатывать, но роза благодаря своей силе продолжает жить и каждый сезон дарить красоту и аромат.

Чтобы показать розовое богатство полуострова, к этому сезону компания «Крымская Роза» создала карту полей королевы цветов, отметив на ней месторасположение фермерских плантаций и тех площадей, которые уже не обрабатываются, но при этом не менее привлекательны.

Всего на карте 8 точек в разных районах Крыма с координатами розовых полей и возможностью построения маршрута.

Сейчас площадь посадок эфиромасличной розы составляет порядка 100 гектаров. До середины июня розовая сказка ждёт вас на полях Симферопольского, Белогорского, Бахчисарайского районов и прямо среди гор в Большой Алуште.

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