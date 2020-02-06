О том, что в Крыму создали Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Организация объединит аграриев и науку для динамичного и эффективного развития крымской эфиромасличной отрасли. Для Крыма эта сфера сельскохозяйственного производства очень эффективна, а ее развитие – одна из приоритетных задач Правительства республики. У нас есть замечательный исторический опыт, все условия для выращивания эфиромасличных культур, благоприятный климат, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

По словам Андрея Рюмшина, благодаря республиканским средствам в размере 25 млн рублей на развитие эфиромасличной отрасли республики, к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 000 гектаров — лаванды узколистной.

Заместитель Председателя Совмина также подчеркнул, что выращивание эфиромасличных культур в условиях дефицита воды рекомендованы специалистами Минсельхоза РК и научного мира, так как эфиромасличные культуры не нуждаются в большом потреблении водных ресурсов.