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В Крыму создали Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму создали Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 06.02.2020

О том, что в Крыму создали Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Организация объединит аграриев и науку для динамичного и эффективного развития крымской эфиромасличной отрасли. Для Крыма эта сфера сельскохозяйственного производства очень эффективна, а ее развитие – одна из приоритетных задач Правительства республики. У нас есть замечательный исторический опыт, все условия для выращивания эфиромасличных культур, благоприятный климат, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера. 

По словам Андрея Рюмшина, благодаря республиканским средствам в размере 25 млн рублей на развитие эфиромасличной отрасли республики, к 2025 году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до 4 000 гектаров — лаванды узколистной.

Заместитель Председателя Совмина также подчеркнул, что выращивание эфиромасличных культур в условиях дефицита воды рекомендованы специалистами Минсельхоза РК и научного мира, так как эфиромасличные культуры не нуждаются в большом потреблении водных ресурсов.

По словам членов Ассоциации, в их задачи входит возрождение отрасли, получение новых современных сортов эфиромасличных культур, обеспечение качественным посадочным материалом предприятий отрасли, выход на новый технологический уровень уборочной техники и перерабатывающего оборудования. Достижение поставленных целей невозможно без объединения усилий, считают сельхозтоваропроизводители. Контакты для вступления в Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию Крыма здесь.

В Крыму создали Научно-Производственную Эфиромасличную Ассоциацию

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