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В Крыму создали путеводитель для детей и их родителей по полуострову

В Крыму создали путеводитель для детей и их родителей по полуострову

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:10 03.06.2026

К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Министерство курортов и туризма Крыма подготовило особенный подарок для юных путешественников и их родителей – семейный путеводитель по полуострову.

Это настоящая книга-приключение. В ней оживают красоты Крыма: завораживающие пейзажи, древние легенды, удивительные достопримечательности и самобытная культура региона. На страницах путеводителя читателя ждут город пользы Симферополь, древняя Керчь, солнечная Феодосия, вдохновляющий Коктебель, средневековый Судак, таинственный Новый Свет, детский курорт Евпатория, Ялта, Алушта, Саки и другие города и посёлки Крыма. Каждая история, каждый маршрут в путеводителе – это приглашение к открытию, шаг навстречу новым впечатлениям. Красочные иллюстрации оживляют повествование, а лёгкий, увлекательный стиль изложения не даст заскучать даже самым непоседливым юным исследователям. Эта книга создана, чтобы развивать в детях любовь к путешествиям и родному краю, превратить знакомство с Крымом в настоящую сказку для всей семьи. Электронную версию издания можно скачать по ссылке, а печатный буклет ждёт вас на выставках и в Туристских центрах Крыма.

Узнайте больше:  Курорты Крыма - в топе популярных направлений для отдыха в отелях в июне

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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