В Крыму создали путеводитель для детей и их родителей по полуострову

Это настоящая книга-приключение. В ней оживают красоты Крыма: завораживающие пейзажи, древние легенды, удивительные достопримечательности и самобытная культура региона. На страницах путеводителя читателя ждут город пользы Симферополь, древняя Керчь, солнечная Феодосия, вдохновляющий Коктебель, средневековый Судак, таинственный Новый Свет, детский курорт Евпатория, Ялта, Алушта, Саки и другие города и посёлки Крыма. Каждая история, каждый маршрут в путеводителе – это приглашение к открытию, шаг навстречу новым впечатлениям. Красочные иллюстрации оживляют повествование, а лёгкий, увлекательный стиль изложения не даст заскучать даже самым непоседливым юным исследователям. Эта книга создана, чтобы развивать в детях любовь к путешествиям и родному краю, превратить знакомство с Крымом в настоящую сказку для всей семьи. Электронную версию издания можно скачать по ссылке, а печатный буклет ждёт вас на выставках и в Туристских центрах Крыма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК