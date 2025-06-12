В Крыму создали рабочую группу по строительству новых водохранилищ

В состав группы вошли представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты и специалисты в области водоснабжения и подрядные организации с необходимыми компетенциями для реализации подобных проектов. Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов поставил задачу: завершить проектирование в текущем году, что позволит начать строительные работы уже в следующем. В настоящее время на объектах активно проводятся инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Основной задачей рабочей группы является координация усилий для успешной реализации проекта, — сообщили в пресс-службе Председателя Совета министров Республики Крым.