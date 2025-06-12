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В Крыму создали рабочую группу по строительству новых водохранилищ
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму создали рабочую группу по строительству новых водохранилищ

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 10:39 12.06.2025

Создана рабочая группа, которая займется разработкой проектно-сметной документации по строительству Мартовского и Солнечногорского водохранилищ.

В состав группы вошли представители профильных министерств и ведомств, а также эксперты и специалисты в области водоснабжения и подрядные организации с необходимыми компетенциями для реализации подобных проектов. Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов поставил задачу: завершить проектирование в текущем году, что позволит начать строительные работы уже в следующем.  В настоящее время на объектах активно проводятся инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Основной задачей рабочей группы является координация усилий для успешной реализации проекта, — сообщили в пресс-службе Председателя Совета министров Республики Крым. 

 

 

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