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В у создан образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства»

В Крыму создан образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:51 02.02.2024

В 2024 году в Крыму создан образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства» для ведущей отрасли – туризм и сфера услуг. По информации республиканского министерства образования, в его состав входят: Романовский колледж индустрии гостеприимства (ядро кластера), 3 сетевых образовательных организации – Крымский колледж общественного питания и торговли, Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна и Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания.

Основными работодателями-партнерами кластера являются 35 предприятий и 4 общественные организации. В число опорных работодателей входят: отель Mriya Resort & SPA; Международный детский центр «Артек»; АО «Крымхлеб»; Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».

Стратегическая цель кластера – решение проблемы дефицита кадров. Она основана на новой модели сотрудничества учреждений среднего профессионального образования и предприятий реального сектора экономики и направлена на создание эффективной системы подготовки высококвалифицированных кадров, — сообщили в минобразе РК.

В рамках создания кластера в колледжах начались ремонтные работы. После завершения будут функционировать новые брендированные образовательные пространства с самым современным оборудованием, отвечающим требованиям ведущих предприятий индустрии гостеприимства.

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