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В Крыму создана рабочая группа по развитию электротранспорта
Фото: rk.gov.ru

В Крыму создана рабочая группа по развитию электротранспорта  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 28.09.2021

Министерство экономического развития РК продолжает работу по реализации пилотного проекта по запуску экологического транспорта. С этой целью в Крыму создана рабочая группа по развитию электротранспорта. Группа прорабатывает вопрос по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности». Об этом сообщили в республиканском правительстве.

В рабочую группу вошли представители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций, муниципальных образований, коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время создана подгруппа для подготовки «дорожной карты» по развитию электротранспорта и по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности». В УГИБДД МВД по Республике Крым уже ведется работа по закреплению на законодательном уровне, в части регулирования ПДД, таких понятий как «Средство индивидуальной мобильности». Также прорабатывается вопрос вывода электротранспорта класса «электрические самоходные машины» на дороги общего пользования, при условии доработки усиления безопасности конструкции производителями существующих модификаций машин, — рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.

В Крыму создана рабочая группа по развитию электротранспорта  

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