В Крыму созданы три новые особо охраняемые природные территории

Как уточнил Сергей Аксёнов, соответствующее решение было принято на основании исследований, которые проводились специалистами Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым в 2024–2025 годах по заданию Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Так, государственный природный заказник «Холодная балка» расположен в Бахчисарайском районе. «Здесь зарегистрировано 257 видов растений, включая 26 видов, занесенных в Красную книгу Республики Крым, и 11 – в Красную книгу Российской Федерации. Также выявлено 25 видов животных, охраняемых Красной книгой Крыма. Пять из них включены в Красную книгу РФ. Площадь заказника – 69 гектаров, – поделился Глава республики.

Еще один государственный природный заказник – «Лименская долина», который находится в пгт Симеиз муниципального округа Ялта.

На этой территории обнаружено 14 видов растений и 27 видов животных, включенных в Красную книгу нашего региона. Шесть видов растений и пять видов животных включены также в Красную книгу РФ. Площадь заказника – более 34 га. Отмечу, что земельные участки, которые расположены в его границах, не изымаются у правообладателей. В Положении об ООПТ установлены параметры разрешенного строительства при условии сохранения краснокнижных видов, – подчеркнул Глава Крыма.

Третья особо охраняемая природная территория – это парк-памятник садово-паркового искусства «Парк санатория «Морской прибой», расположенный в пгт Кореиз муниципального округа Ялта. Здесь также есть краснокнижные представители флоры и фауны: 5 видов растений и 4 вида животных включены в Красную книгу РФ, 10 видов растений и 20 видов животных занесены в Красную книгу Крыма. Площадь ООПТ – около 10 га.

Сергей Аксёнов добавил, что все материалы по созданию особо охраняемых природных территорий прошли этапы общественных обсуждений и межведомственных согласований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым