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В Крыму создают кластер "Профессионалитет в отрасли сельского хозяйства"
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму создают кластер «Профессионалитет в отрасли сельского хозяйства»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:19 26.05.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с министром образования, науки и молодежи Республики Крым Валентиной Лаврик и министром сельского хозяйства Денисом Кратюком, а также директором  ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум» Сергеем Члеком провел совещание, посвященное вопросам кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Крыма.

В этом году на базе Белогорского технологического техникума будет создан кластер среднего профессионального образования «Профессионалитет в отрасли сельского хозяйства».

Проект направлен на системное решение вопросов подготовки специалистов через активное сотрудничество учебных заведений и предприятий реального сектора, — отмечает Юрий Гоцанюк.

Участниками кластера станут Белогорский технологический техникум, Джанкойский профессиональный техникум, Красногвардейский агропромышленный техникум им. Н.И. Скворцова и Прудовский аграрный техникум им. Л.П. Симиренко. Кроме того, к сотрудничеству присоединятся 16 организаций и предприятий-работодателей из агропромышленного комплекса, что позволит создать прочную связь между образованием и производством.

На базе Белогорского техникума планируется строительство современного трактордрома, а также улучшение материально-технической базы, включая обновление парка сельхозтехники, — добавил он.

Это обеспечит студентам доступ к новейшим технологиям и практическому опыту работы с современным оборудованием.

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Также Гоцанюк отметил, что уже успешно функционирует биотехнологическая лаборатория для клонального размножения растений, что открывает новые горизонты для научных исследований и практических разработок в области агрономии.

Основная задача кластера — создать условия для подготовки специалистов, отвечающих текущим и перспективным потребностям базовых отраслей экономики.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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