В Крыму создают комплекс новых зданий для Противочумной станции

Как отметил Президент Владимир Путин, мероприятие приурочено ко Дню образования государственной санитарно-эпидемиологической службы. Глава государства поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора, трудящихся во всех регионах страны, за ответственное отношение к своему делу, эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан.

Также Владимир Путин напомнил, что опыт, полученный во время эпидемии коронавируса, лег в основу реализации федерального проекта «Санитарный щит – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)», основная задача которого уберечь граждан от новых биологических угроз.

С докладом по теме выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Проект «Санитарный щит» разработан по поручению Президента и реализуется в стране с 2021 года. Он направлен на дальнейшее укрепление системы защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности.

Анна Попова сообщила, что в городе Симферополе открывается комплекс новых зданий ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора. Это в первую очередь научное учреждение, которое благодаря обновленной инфраструктуре и расширению рабочей площади практически стало полноценным институтом.

Сергей Аксёнов проинформировал Президента, что стоимость строительства нового комплекса составила 2,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

В результате у нас получился уникальный объект. Мощный институт, оснащенный современным оборудованием и укомплектованный высококлассными специалистами. Замечу, что именно на этом участке Украина в свое время планировала строительство лаборатории по созданию биологического оружия в рамках своего сотрудничества с НАТО. Уже даже были выделены финансовые средства на проведение здесь подобных испытаний. Однако благодаря Вашему решению в 2014 году поддержать волю и стремление крымчан вернуться на Родину мы смогли избежать этого. Все крымчане знают, кому обязаны своей безопасностью. Жители республики видят и осознают, что абсолютное большинство позитивных изменений происходят у нас именно благодаря Вашему контролю и поддержке. Слова глубокой признательности Вам за это, Владимир Владимирович, – сказал Глава Крыма, обращаясь к Лидеру.

Особые слова благодарности Сергей Аксёнов выразил Анне Поповой и всему коллективу Роспотребнадзора за большую и плодотворную совместную работу, поздравил с профессиональным праздником и пожелал новых успехов и свершений.

В свою очередь, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю – главный государственный санитарный врач по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что новые здания Противочумной станции Республики Крым построены всего за два года.

Здесь использованы строительные и отделочные материалы отечественного производства. Комплекс имеет высокотехнологичное инженерное обеспечение, уникальную систему очистки воздуха, систему термического обеззараживания стоков и резервные системы жизнеобеспечения. Все это позволяет проводить лабораторные исследования и выполнять поставленные задачи абсолютно автономно и безопасно при любой чрезвычайной ситуации. Лабораторные мощности комплекса представлены современным оборудованием, что позволяет практически в три раза увеличить плотность мониторинга, значительно сократить сроки лабораторных исследований, значительно расширить перечень определяемых биологических патогенов, а значит, реагировать на любые вызовы и угрозы на совершенно новом уровне, – сказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Директор Противочумной станции РК Сергей Тихонов добавил, что новый комплекс обеспечит выполнение самых высоких требований биобезопасности, позволит поднять на новый уровень количество и качество диагностики особо опасных инфекций с применением новейших методов, а также улучшит комфорт и биобезопасность сотрудников станции, а в конечном итоге обеспечит биологическую безопасность как жителей Крыма, так и исторических регионов.

В видеоконференции приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, представители руководства субъектов и региональных управлений Роспотребнадзора из Донецкой Народной Республики, Оренбургской, Воронежской и Волгоградской областей, другие.

