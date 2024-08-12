В Крыму создают мурал, посвященный 65-летию студенческих отрядов

В рамках всероссийского арт-проекта «Труд крут!» на стене Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе началась работа над уникальным муралом, посвящённым 65-летию движения студенческих отрядов.

Проект «Труд крут!» охватил 10 регионов России, и Крым стал одним из ключевых мест для его реализации. Мурал станет не только украшением города, но и символом вклада студентов в развитие региона и всей страны.

Создание этого мурала — это не просто художественное полотно, это символ преемственности поколений и неразрывной связи студентов с историей нашей страны. Студенческие отряды — это не только труд и развитие, но и мощная сила, способная менять мир вокруг. Этот мурал будет напоминать каждому студенту и жителю Крыма о том, как важен вклад каждого в общее дело, — цитирует пресс-служба командира студенческого отряда «Медведи», руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Егора Гуменюк.

Работы над муралом планируется завершить к началу нового учебного года, чтобы он стал частью праздничных мероприятий и вдохновлял новое поколение студентов на большие достижения.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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