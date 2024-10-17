В Крыму создают национальный маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

Сергей Ганзий сообщил, что с 2022 года реализуется специальная программа Российской Федерации по развитию внутреннего и въездного туризма, вошедшая в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — проект «Национальные туристские маршруты», который предусматривает создание туристских маршрутов, прошедших экспертную оценку, отвечающих критериям и требованиям современного туриста, имеющих готовую программу, в которую должно входить посещение объектов культурно-исторического наследия и гастрономических точек притяжения; знакомство с уникальными памятниками природы и национальными парками, заповедниками и т.п.

Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Правительствами Краснодарского края, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области в 2018 году с целью объединения античного наследия южных регионов, связанного с историей Боспора, и представляет нашу страну как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Проект объединил 4 региона, 14 городов России, более 40 музеев, более 100 научно-исследовательских и туристских организаций, более 1000 специалистов и включен в перечень из десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. В 2023 году объекты, входящие в проект Золотое кольцо Боспорского царства, по данным Российского географического общества, посетили 1,7 млн человек.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), сопредседатель Крымского отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова, руководитель научно-экспертного совета Византийского клуба, академик РАН, заведующий кафедрой истории средних веков МГУ, председатель Национального комитета византинистов РФ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Сергей Карпов, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, представители научного сообщества, духовенства, законодательной и исполнительной власти, общественных организаций и другие.

По итогам дискуссии запланировано принятие резолюции (обращения) участников заседания Византийского клуба.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК