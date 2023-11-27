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В у спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:03 27.11.2023

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, связанной с прохождением опасных метеоявлений. По информации МЧС РК, наиболее от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский районы.

В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

На номер «112» поступил 5521 вызов. Большая их часть касалась отсутствия электроэнергии, крыш, падения деревьев. В Крыму зафиксировано более 500 поваленных деревьев. Осуществляются мероприятия по их уборке. Спасатели «КРЫМ-СПАС» оказывают содействие администрациям: где позволяют условия, начаты работы по откачке воды, распилу деревьев, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

В Евпатории на улицах Симферопольская и Лиманная подтоплено 93 частных домовладения.

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В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

С целью размещения эвакуированных людей было развернуто 5 ПВР общей численностью 200 человек. Эвакуировано 285 человек. В 2 ПВР остаются 69 человек, остальные размещены у родственников. В связи с нарушением жизнедеятельности населения принято решение о введении режима ЧС на территории МО РК.В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС, — отметили в МЧС.

В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

В Межводном (Черноморский район) подтопило 12 домов. Ночью спасатели эвакуировали двух человек. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства проводят откачку воды со дворов и домов на улице Советской и Пограничной.

В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

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