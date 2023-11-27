В Крыму спасатели ликвидируют последствия непогоды. Оперативная сводка

В Крыму продолжаются работы по ликвидации последствий ЧС, связанной с прохождением опасных метеоявлений. По информации МЧС РК, наиболее от непогоды пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский, Ленинский районы.

На номер «112» поступил 5521 вызов. Большая их часть касалась отсутствия электроэнергии, крыш, падения деревьев. В Крыму зафиксировано более 500 поваленных деревьев. Осуществляются мероприятия по их уборке. Спасатели «КРЫМ-СПАС» оказывают содействие администрациям: где позволяют условия, начаты работы по откачке воды, распилу деревьев, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Евпатории на улицах Симферопольская и Лиманная подтоплено 93 частных домовладения.

С целью размещения эвакуированных людей было развернуто 5 ПВР общей численностью 200 человек. Эвакуировано 285 человек. В 2 ПВР остаются 69 человек, остальные размещены у родственников. В связи с нарушением жизнедеятельности населения принято решение о введении режима ЧС на территории МО РК.В ликвидации последствий задействованы все реагирующие силы и средства РСЧС, — отметили в МЧС.

В Межводном (Черноморский район) подтопило 12 домов. Ночью спасатели эвакуировали двух человек. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства проводят откачку воды со дворов и домов на улице Советской и Пограничной.