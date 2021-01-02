В Крыму спасатели мониторят туристические тропы и стоянки

С целью предупреждения травматизма и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, в праздничные дни группы спасателей всех отрядов «КРЫМ-СПАС» ежедневно осуществляют мониторинг туристских троп и стоянок.

Совершая патрулирование туристских троп и стоянок, спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими по безопасному поведению при посещении туристических мест, мерам предосторожности при прохождении сложных туристических маршрутов, а также при использовании пиротехнических средств. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны экстренных служб, вручаются памятки. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы. Особенное внимание спасатели уделяют вопросам регистрации туристических групп и информируют отдыхающих о возможных изменениях погодных условий, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, все силы и средства МЧС Республики Крым в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме.

МЧС Республики Крым напоминает: любителям путешествий, совершающим походы в труднодоступных, малопосещаемых районах, удаленных от населенных пунктов и объектов инфраструктуры, где, как правило, отсутствует мобильная телефонная связь, перед выходом на маршрут необходимо обозначить свои намерения в спасательной службе.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».