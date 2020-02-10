В Крыму спасатели находятся в повышенной готовности

Спасатели в Крыму находятся в повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Заблаговременно были уточнены планы взаимодействия с органами управления. По состоянию на 6:00 10 февраля на территории Республики Крым чрезвычайных ситуаций не зафиксировано:

Вся спасательная техника всегда готова к реагированию на чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Заблаговременно были уточнены планы взаимодействия с органами управления. Все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев, в штатном режиме. Ситуация по-прежнему находится на контроле сотрудников МЧС, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Однако глава ведомства напомнил о том, что крымские спасатели оказали помощь 10 пострадавшим, которые в ночное время суток оказались в горно-лесной зоне, без возможности продолжить движение на своих транспортных средствах самостоятельно — здесь.

МЧС не единожды предупреждало о том, что многие места в горах непроходимы из-за сложных погодных условий, очень жаль, что не все граждане прислушались к нашим рекомендация, — подчеркнул Министр.

Согласно оперативной информации ситуация на дорогах полуострова стабильна:

Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. По данным на 06:00 10 февраля погодные условия на перевалах следующие: Ангарский перевал: -13°, без осадков; Грушевский перевал: -15°, без осадков. Обработано 555 километров дорог. Израсходовано 407 тонн песко-соляной смеси. На дежурстве находятся 32 единицы техники и 63 человека, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Внимание! Погода на полуострове может меняться, на некоторых участках автодорог в утреннее и вечернее время наблюдается туман и гололедица, поэтому автолюбителям необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными! Также следует соблюдать все меры безопасности в горно-лесной зоне, на водных объектах и при отоплении жилища во избежание чрезвычайных происшествий.